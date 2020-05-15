В Татарстане резко выросло число выздоровевших от коронавируса граждан. Согласно статистике оперштаба, в последние несколько дней за сутки к числу вылеченных прибавляется не менее 100 человек. За последние сутки, в частности, выздоровели 163 пациента, всего таких в Татарстане на 14 мая 1006 человек.

При этом снижается число заболевших: за сутки в республике зарегистрировано 84 новых случая, 54 из них - в Казани, остальные - еще в восьми муниципальных образованиях РТ:

Набережные Челны – 8

Апастовский – 10

Высокогорский – 5

Заинский – 1

Зеленодольский – 2

Лаишевский – 2

Нижнекамский – 4

Тукаевский – 1

Среди новых случаев 25 человек - от 30 до 50 лет, по 15 - от 18 до 30 и 60 до 70, 12 - от 50 до 60, девять - от 70 до 80, пять человек - от 80 до 90 лет и трое детей.

Всего в Татарстане на 14 мая выявлено 2064 случаев коронавируса, семь пациентов скончались.