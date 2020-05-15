В Казани за причинение тяжких телесных повреждений задержали двоих ранее судимых молодых людей.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, около 19 часов вечера в Московском районе находившийся на маршруте патрулирования наряд городского УВО получил сообщение от дежурного оператора полиции о том, что в одной из квартир дома по улице 10-я Союзная произошла драка. В жилище пришли двое пьяных граждан и стали избивать находившихся там двух мужчин.

Росгвардейцам, прибывшим на вызов, сообщили подробные приметы нападавших. Возле одного из подъездов дома они заметили и задержали схожих по описанию двоих мужчин. Задержанными оказались ранее судимые местные жители, 1987 и 1997 годов рождения, 33-летний и 44-летний заявители их опознали.

Потерпевшие пояснили, что двое мужчин пришли к ним, якобы, для выяснения отношений по просьбе их общего знакомого. Сначала названные гости настойчиво стучали по входной двери ногами, затем, пройдя в квартиру, избили находившихся там двоих мужчин.

В результате происшествия потерпевшие с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу. В отношении задержанных сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".