Министерство образования и науки Татарстана разъяснило вопрос о работе автошкол в настоящее время.

По данным ведомства, Постановлением Кабмина РТ от 10.05.2020 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» не предусмотрено ограничений в части профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий.

При этом теоретические занятия автошколы могут проводить как дистанционно - данный вариант рекомендует Минпросвещения РФ, так и очно, но с соблюдением всех санитарных мер.

Практические занятия проводить также можно, но с учетом соблюдения "социальной дистанции", при минимальном числе человек в машине и времени их нахождения в транспортном средстве.