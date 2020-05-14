Житель Татарстана с помощью дубликатов сим-карт украл у граждан более 1,5 миллионов

Сотрудники отдела "К" МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемого в краже денег с банковских счетов граждан.

Как сообщают в ведомстве, 45-летний безработный житель республики незаконно получал доступ к базам данных сотовых операторов, расположенных в непосредственной близости с отделениями одного из ведущих российских банков, и перехватывал мобильный трафик абонентов. При помощи программного обеспечения собственной разработки он получал ключ для дешифровки сообщений, создавал дубликат сим-карты и вместо их настоящих владельцев принимал сообщения.

Мужчина украл 1,6 милилона

Получив доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, злоумышленник похищал деньги через мобильные устройства, которые затем снимал в банкоматах. В общей сложности мужчина подозревается в 7 фактах противоправной деятельности, ущерб от которых составил 1 миллион 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчина находится под подпиской о невыезде.