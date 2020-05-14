Сегодня, 13 мая, около 8 утра на Аракчинском шоссе неподалеку от Храма всех религий произошла авария. По информации очевидцев, столкнулись "Лада Ларгус" и внедорожник "Тойота". На месте дежурит скорая, о погибших и пострадавших пока неизвестно. Свидетели аварии также сообщают, что у отечественного автомобиля сильно повреждена передняя часть.

ДТП спровоцировало пробку, которая, по данным Яндекс.Навигатора, растянулась по Аракчинскому шоссе, 2-ой Старо-Аракчинской и Приволжской улицам от перекрестка с Щукина до пересечения со Станюковича.