Где казанцы должны носить маски, а где маски и перчатки? Пояснение Кабмина РТ

В последние дни казанцы задаются вопросом по поводу применения средств индивидуальной защиты в общественных местах. Определенные пояснения есть в постановлении Кабмина РТ.

Согласно документу, размещенному на официальном сайте, в объектах розничной торговли, оказания услуг, общественном транспорте, в том числе, такси, граждане должны находиться в масках или респираторах.

Надевать и маски, и перчатки предписано в объектах розничной торговли и общественном транспорте, в том числе, такси.

Таким образом, полный набор средств индивидуальной защиты необходим в магазинах, а также автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и такси.

Ранее сообщалось о том, что общественный транспорт и магазины Казани проверяют на предмет наличия внутри граждан без масок и перчаток. При этом иногда сами продавцы и кондукторы не удосуживаются их надевать.