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23 мая ТНТ отправит популярных блогеров выживать на «Остров героев»

13.05.2020, 16:42 0 prokazan.ru

Чего стоят подписчики, когда нечего есть? Каким будет утреннее селфи, если провести ночь на земле со змеями? Что важнее: зажечь на тусовке или зажечь костер, чтобы не замерзнуть?

Восьми популярным блогерам предстоит найти  ответы на эти вопросы в новом реалити-шоу «Остров героев» на ТНТ! Они отправятся выживать на необитаемый остров Мого-Мого в Панаме и покажут, на что способны без социальных сетей и интернета, без еды и крыши нал головой. В этом проекте нет лайков, но есть желание выжить в экстремальных условиях и получить самый бесценный опыт в жизни (или хотя бы просто нормально поесть). Смотрите новое реалити-шоу «Остров героев» с 23 мая в 19.00 на ТНТ!

В новом реалити-шоу «Остров героев» 8 популярных блогеров — Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, Руслан Соколовский и Никита Atikin отправятся на необитаемый остров Мого-Мого в Жемчужном архипелаге Панамы. На острове блогеры проведут всего неделю. И за это время им придется пережить трансформацию, которую участники аналогичных телевизионных проектов переживают за 40 дней.

«Остров героев» - психологическое шоу, живой уникальный эксперимент. Здесь люди выживают не только без привычных благ цивилизации, но и в условиях социальных барьеров, эмоционального  надлома и психологического дискомфорта. Отсутствие еды - лишь небольшая часть этого эксперимента, которая быстрее всего обнажает человеческие чувства и эмоции. Участники проекта столкнутся не друг с другом, а, прежде всего, с самими собой.

Условия

«Остров героев» - это не просто квест или игра на выживание, это и есть выживание. Это не самодеятельность и веселые старты. Это настоящая и непредсказуемая жизнь, в которой приходится преодолевать психологические травмы и действовать на пределе своих возможностей. Смогут ли это сделать те, кто привык жить ради подписчиков?

Участники возьмут с собой только одежду и по одной вещи, которую сочтут самой важной на проекте. Обеспечивать себя едой, кровом и даже огнем герои шоу будут самостоятельно! Никаких поблажек и никаких «подкормок» вне камер. Никаких фотошопов, инстаграмных луков и брендовой одежды! Только реальность, только дикая природа и навыки, которые им придется вспомнить или освоить. Какая разница, сколько у тебя подписчиков в инстаграме, если ты не умеешь добыть себе еду?

Артем Нужин, продюсер проекта «Остров героев»: «Срываются маски и человек, который поначалу мило улыбался, был услужливым и дипломатичным через некоторое время меняется. Проходит день, два и ты видишь, как у участников меняется отношение друг к другу и возникают конфликты. Это уникальный жанр, когда люди попадают в непривычную обстановку, они подвергаются стрессу, дискомфорту из-за отсутствия привычных удобств и даже еды. Нет, конечно, я не хочу сказать, что на острове можно умереть от голода, но для того, чтобы добыть пищу приходится пошевелиться. И в этот момент у человека включаются ресурсы, которые никогда до этого не включались раньше. И это просто не может быть неинтересно. Это фантастически, бесконечно интересно!»

Правила проекта

Каждый день участники будут проходить сложнейшие испытания на выносливость и получать за них бонусы. На «Острове героев» блогеры будут меряться не количеством собранных лайков, а количеством полученных жемчужин. Именно они являются главной валютой проекта! На них можно покупать еду и другие блага в специальном маркете, ими можно даже спасти другого участника. Но главное - количество жемчужин в финале определяет победителя проекта. Интрига закручена лихо! Участникам шоу придется принимать сложные решения – наполнить желудок такой желанной едой или сохранить полным карман с кровно заработанным жемчугом ради победы.

Контент или жизнь?

Победитель проекта «Остров героев» получит не только колоссальный опыт и новых подписчиков, но и уникальный контент. Ведь нельзя просто взять и лишить блогеров камеры - их главного инструмента выживания в любых условиях! На протяжении всего времени нахождения на острове участники шоу будут снимать все происходящее на личные Go Pro, которые получат от продюсеров. В каждом выпуске зрители смогут увидеть сразу 2 картинки. Будут ли личные видеодневники героев отличаться от того, что снимут камеры проекта? Кто играет на камеру и готов на все ради контента? Для кого опыт выживания важнее крутого видео в инстаграме?

Ведущий проекта

Ведущим нового реалити-шоу станет Таир Мамедов, который не понаслышке знает, что такое выживать в экстремальных условиях. В 2008 году он провел на необитаемом острове 38 дней.

Таир Мамедов, ведущий шоу «Остров героев»: «Мы создали шоу таким образом, чтобы даже за такой короткий промежуток времени участники смогли проявить все свои качества. Выносливость, терпение, самоконтроль. В конкурсах мы вынуждали их проявлять внимание, память, воображение. Но и сами условия игры требуют от участников проявления социальных качеств. Например, умение создать коалицию. Или сделать вид, что ты ее создал. И для победы необходимо сочетание всех качеств. Сильный, но асоциальный человек не сможет победить в таком проекте. Равно как и тот, кто умеет выстроить со всеми коммуникации, но не способен снять с пальмы кокос».

Неделя, чтобы выжить – это много или мало? Кто справится со всеми трудностями на необитаемом острове, а кто окажется неспособным адаптироваться к реально тяжелым условиям? Как проект изменит жизнь тех, кто привык выставлять ее напоказ ради подписчиков? Узнайте, чего стоят герои интернета в реальной жизни!

С 23 мая в 19.00 новое реалити-шоу «Остров героев» на ТНТ!

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