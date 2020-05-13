Массовая гибель пчёл в России грозит новым экономическим кризисом

13 мая в преддверии летнего сезона прошла онлайн-конференция, посвященная проблеме массовой гибели пчел и возможным мерам по её предотвращению. В дискуссии приняли участие ученые, пчеловоды и международные эксперты-экологи.

Летом 2019 года в 30 регионах России на пасеках начали массово умирать пчёлы. Почти везде пчеловоды винили в случившемся фермеров — те обрабатывали поля пестицидами, которыми и отравились насекомые.

Алексей Николенко, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской академии наук:

"Гибель пчел явление регулярное, оно существует во всех странах мира. Но за последние несколько лет пчёлы стали исчезать быстрее, чем другие представители фауны. Основная проблема массовой гибели пчёл: несвоевременное информирование пчеловодов об обработке полей пестицидами".

Чем грозит исчезновение пчёл

Пчелки нужны человеку не только для получения мёда. Главную свою миссию труженики выполняют, опыляя львиную долю сельскохозяйственных растений и садов. Без опыления пчелами снизится количество продуктов питания, многие растения не смогут размножаться и постепенно исчезнут с поверхности Земли.

Из рациона питания также могут исчезнуть многие виды фруктов и ягод. Следом за пчелами вымрут животные, которые питаются растительной пищей. Исчезновение элементов пищевой цепочки приведет к массовому голоду.

По данным ряда зарубежных исследований, если сейчас не начать поиск эффективного решения, то к 2035 году медоносная пчела может исчезнуть из списка опылителей, что приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны, а также окажет серьезное влияние на социально-экономический контекст – от значимого сокращения экспорта меда и сельскохозяйственных культур до сокращения рабочих мест и угрозы голода.

Известен интересный факт, что в Китае в некоторых провинциях, где пчелы отсутствуют, сады опыляют вручную. Но такой метод не способен заменить опыление садов пчелами.

Как предотвратить проблему

В идеале для обработки полей должны применяться препараты безопасные для пчел. Понятно, что полностью избавиться от химикатов мы сейчас не сможем. Поэтому фермеры обязаны предупреждать о том, когда и где будет проводиться обработка полей, чтобы пчеловоды – считает Владимир Кузнецов, предприниматель, владелец пасеки, директор Национального парка "Башкирия", республика Башкортостан.

Ирина Лебедева, вице-президент по клиентскому опыту Билайн:

Билайн запускает информационную платформу обмена данными между фермерами и пчеловодами. Её цель — сократить риски массовой гибели пчёл на территории России. Платформу оператор создал совместно с экспертами в сфере пчеловодства и специалистами по вопросам биоразнообразия.

Проект так и называется "Спаси пчёл". Платформа является бесплатной. Она будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. На платформе фермерам нужно будет указывать дату и время обработки полей, а пчеловоды будут получает sms-оповещения об этом.

Система начинает работать с сегодняшнего дня. На сайте есть пошаговая инструкция по пользованию программой.