Центр защиты материнства "Умиление" открыл новый приют для женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Дом на 1000 квадратных метров арендован в селе Вознесенское на средства татарстанских благотворителей, для проживания здесь пригодно чуть более половина площади. Сейчас в доме живут четыре семьи, всего здание вмещает 15. Около дома разбит огород, в котором работают жильцы приюта.

Жители Татарстана помогают центру пожертвованиями, однако на данный момент новому приюту не хватает мебели, постельного белья и средств гигиены.

Центр "Умиление" оказывает своим подопечным комплексную поддержку, в том числе помощь в оформлении пособий от государства и новых пособий, предусмотренных президентским пакетом мер поддержки граждан. Центр также оказывает гуманитарную помощь малообеспеченным семьям и активно участвует в республиканском движении "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!", которое, в частности, направлено на помощь татарстанцам в условиях пандемии.