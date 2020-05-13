В Казани будут судить мужчину, который взял в заложники и угрожал убить собственную семью. Он требовал 10 миллионов рублей.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 1 марта в квартире одного из домов по проспекту Ямашева. 33-летний гражданин находился в состоянии опьянения, он поругался с женой, а когда супруга позвонила родственникам, чтобы они забрали ее и детей из квартиры, отказался выпустить женщину.

Избив супругу и приставив нож к ее шее, он потребовал у прибывших на место правоохранителей 10 миллионов рублей, однако уйти мужчине не удалось, он был задержан.

Было возбуждено уголовное дело по по статьям "Захват заложников и "Угроза убийством", мужчину заключили под стражу. Сейчас расследование завершено, дело по существу рассмотрит суд.