С 12 мая в Татарстане прекратила работу система цифровых пропусков, а всех жителей обязали носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Одним из таких объектов является общественный транспорт.

Как ранее заявили в Ассоциации АТП РТ, из-за пассажира без маски могут остановить движение транспортного средства.

"В случае, если пассажиры игнорируют требование о необходимости использования средства индивидуальной защиты – кондуктор сообщает об этом в полицию, а водитель принимает меры вплоть до прекращения движение маршрутного транспортного средства", - заявил председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Однако граждане не спешат исполнять требования, подвергая риску себя и окружающих. Сегодня утром в троллейбусе №1 разгорелся скандал. Молодой человек вошел в салон на одной из остановок на улице Болотникова, он не надел маску, на что кондуктор попросил пассажира покинуть салон.

"Да мне ехать всего три остановки", - заявил парень в ответ на обоснованное требование кондуктора.

После того, как сотрудник компании-перевозчика пригрозил остановить движение, молодой человек достал и надел маску, однако вскоре приспустил ее на подбородок. Свое мнение по этому поводу высказала другая пассажирка:

"Из-за вас таких все и болеют! У меня родственник в инфекционке лежит, никак выздороветь не может! Вот вы тоже можете нас заразить!", - эмоционально заявила женщина, после чего молодой человек вышел на своей остановке.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на онлайн-брифинге заявила, что те граждане, которым не нравится носить маски и перчатки, могут продолжать оставаться дома, а в полиции РТ пообещали уделить "самое серьезное внимание" соблюдению масочного и перчаточного режима.