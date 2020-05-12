На популярном сайте объявлений жительница Казани продает издание Конституции 1957 года. Утверждается, что книга - из Северо-Курильской библиотеки, штемпель этого учреждения стоит на ней. За Основной закон страны середины 20 века продавец просит 850 тысяч.

Добавим, что на сайте бесплатных объявлений издание Конституции 1977 года можно приобрести за 400 рублей, 1978 года за 4 тысячи, издание Основного закона времен 1951 года - за 8 тысяч, мини-книги Конституции 1936 года - за 22 тысяч рублей, Конституцию 1937 года - за 30 тысяч.