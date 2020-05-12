Самозанятым гражданам в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях вернут налог на доход, который они выплатили за 2019 год. Самозанятыми в России за 2019 год стали около 340 тысяч человек. Об этом сегодня на онлайн-совещании сообщил Владимир Путин.

"Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме", - подчеркнул президент РФ.

Также всем самозанятым в 23 регионах предложено предоставить так называемый "налоговый капитал" в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи.

Напомним, что сегодня Путин также заявил о новых мерах поддержки семей с детьми и выплатах работникам социальных учреждений.

Ранее стало известно, что с 12 мая в Татарстане перестает действовать система цифровых пропусков, возобновляют свою работу небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники, а также автосалоны и автомастерские, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские и прочие сервисные предприятия. При этом гражданам разрешается находиться в общественных местах только в маске.