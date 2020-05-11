Российские эксперты дали прогноз по наступлению пика заболеваемости коронавирусом и высказали мнение, что в ближайшее время отмена карантина в стране будет преждевременной.

"По моим прогнозам, в конце мая будет около 480 тыс. официально выявленных случаев коронавируса. Примерно на это же время придется пик по количеству новых инцидентов COVID-19, далее эпидемия медленно, но пойдет на спад", - заявил газете "Известия" директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников.

Согласны с этим и в лаборатории численного моделирования и нелинейной динамики Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Математики считают, что цифра в 500 тысяч заболевших к концу весны вполне может быть принята в качестве пессимистического прогноза.

"В течение мая ситуация будет оставаться сложной с высокими значениями ежедневного прироста числа заболевших (8–12 тысяч). По-прежнему существует значительная угроза дальнейшего расширения и распространения эпидемии. Поэтому в ближайшее время карантинные мероприятия в масштабе страны отменять нежелательно", - заявил старший научный сотрудник лаборатории Артур Каримов.

При этом эксперты напомнили, что в разных регионах сложилась разная ситуация с распространением вируса, поэтому решение о смягчении мер должны принимать власти субъектов, руководствуясь мнением ученых и медиков.

Добавим, что с 12 мая в Татарстане отменят систему цифровых пропусков.