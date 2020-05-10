Согласно принятому документу , если у ребенка и его близких родственников не было контактов с инфекционными заболеваниями, родителям необходимо созвониться с врачом (участковым педиатром поликлиник или поликлинических отделения медорганизаций, подведомственных республиканскому Министерству здравоохранения) и сообщить об этом.

Основываясь на телефонном разговоре, доктор выдаст справку. Идти за ней в поликлинику нельзя. Справку выдадут дистанционно: вышлют на электронную почту, пришлют в мессенджер – куда будет удобнее. В детском саду будут принимать в том числе фото и сканы документа.

Если есть необходимость, родители в любой момент могут узнавать о сроках действия справки, выданной таким способом.