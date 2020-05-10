В этом году в Казани могут пройти первые Игры стран СНГ

Летом 2020 года в Казани должны пройти первые Игры стран СНГ. Уже выбраны логотип и талисман спортивных соревнований.

На логотипе, который придумала студентка из Казани Альбина Сафиуллина, будет изображена жар-птица. Победительница сказала, что заявку она готовила совместно с добровольцами Казанского филиала Российского государственного университета правосудия.

«Особую благодарность хочу выразить своей коллеге по команде Илюзе Фархутдиновой – именно она подала идею и помогла с ее воплощением в виде наброска», - отметила Альбина

Талисман создал москвич Ибрагим Дурдиев. На нем снова изображен барс.