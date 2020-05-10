Завтра в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погоды - гроза и ветер

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: днем 11 мая 2020 г. местами на территории Республики Татарстан ожидается гроза с кратковременными усилениями южного ветра порывами 15-20 м/с.

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При усилении ветра:

Рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

При грозе:

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье. Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема. Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «101,112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.