У соседей: в День Победы над Уфой изобразили французский флаг вместо российского

В День Победы советского народа над фашистской Германией, в небе над Уфой изобразили французский флаг. Фотографию в своем блоге опубликовал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Напомним, российский флаг выглядит следующим образом:
А вот над Уфой изобразили совсем другой флаг. Судя по всему, французский. Его выложил мэр в свой инстаграм:
Позже власти Башкирии объяснили появление французского флага на воздушном параде:
При выполнении программы сольного пилотажа самолеты использовали систему цветного дыма. С ее помощью они в первом заходе изобразили в небе национальные цвета республики, а во втором — национальные цвета России.
Пресс-служба отметила, что визитной карточкой выступления летной группы является «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах».
«Для четкости белый цвет был поставлен в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания», — объяснили в пресс-службе.
На репетициях, по словам пресс-службы, происходило то же самое, во время выступления все прошло по плану.
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Вперед, на бой, сыны Отчизны:
Час нашей славы настает!
Ведь против нас тиранов стая
С кровавым знаменем идет!...