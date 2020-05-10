У соседей: в День Победы над Уфой изобразили французский флаг вместо российского

В День Победы советского народа над фашистской Германией, в небе над Уфой изобразили французский флаг. Фотографию в своем блоге опубликовал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, российский флаг выглядит следующим образом:

А вот над Уфой изобразили совсем другой флаг. Судя по всему, французский. Его выложил мэр в свой инстаграм: Позже власти Башкирии объяснили появление французского флага на воздушном параде: Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланирован, об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

При выполнении программы сольного пилотажа самолеты использовали систему цветного дыма. С ее помощью они в первом заходе изобразили в небе национальные цвета республики, а во втором — национальные цвета России.

Пресс-служба отметила, что визитной карточкой выступления летной группы является «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах».

«Для четкости белый цвет был поставлен в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания», — объяснили в пресс-службе.

На репетициях, по словам пресс-службы, происходило то же самое, во время выступления все прошло по плану.

