В России за сутки выявлено 11012 случаев коронавируса. Почти половина - контактные

За последние сутки в России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4674 (42,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 2390 человек, сообщает телеграм-канал "CТОПКОРОНАВИРУС.РФ".

Всего в стране выявлено 209 688 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 34 306 человек.

Также за сутки зафиксировано 88 летальных случFев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1915 человек.