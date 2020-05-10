За сутки в РТ выявлено 85 новых случаев коронавируса, выписано рекордное количество пациентов

В Татарстане подтверждено 85 новых случаев COVID-19: из них 4 – завозные, 81 – контактные.
38 человек госпитализировано, 47 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 10
- От 30 до 50 – 25
- От 50 до 60 – 19
- От 60 до 70 – 18
- От 70 до 80 – 7
- От 80 до 90 – 5
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 34
- Набережные Челны – 25
- Аксубаевский – 1
- Алексеевский – 1
- Алькеевский – 1
- Альметьевский – 1
- Арский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 2
- Дрожжановский – 1
- Елабужский – 2
- Зеленодольский – 1
- Менделеевский – 1
- Нижнекамский – 11
- Сармановский – 1
- Тукаевский – 1
На 10 мая в Татарстане зарегистрирован 1671 случай COVID-19. 5 человек умерло.
Выздоровело 447 человек, из них 107 за прошедшие сутки.
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