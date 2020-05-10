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За сутки в РТ выявлено 85 новых случаев коронавируса, выписано рекордное количество пациентов

10.05.2020, 11:27 150 0 prokazan.ru
Больше всего заболевших в Казани

В Татарстане подтверждено 85 новых случаев COVID-19: из них 4 – завозные, 81 – контактные.

38 человек госпитализировано, 47 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам:

  1. До 18 лет – 1
  2. От 18 до 30 – 10
  3. От 30 до 50 – 25
  4. От 50 до 60 – 19
  5. От 60 до 70 – 18
  6. От 70 до 80 – 7
  7. От 80 до 90 – 5
  8. Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

  1. Казань – 34
  2. Набережные Челны – 25
  3. Аксубаевский – 1
  4. Алексеевский – 1
  5. Алькеевский – 1
  6. Альметьевский – 1
  7. Арский – 1
  8. Буинский – 1
  9. Высокогорский – 2
  10. Дрожжановский – 1
  11. Елабужский – 2
  12. Зеленодольский – 1
  13. Менделеевский – 1
  14. Нижнекамский – 11
  15. Сармановский – 1
  16. Тукаевский – 1

На 10 мая в Татарстане зарегистрирован 1671 случай COVID-19. 5 человек умерло.

Выздоровело 447 человек, из них 107 за прошедшие сутки.

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань
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