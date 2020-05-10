За сутки в РТ выявлено 85 новых случаев коронавируса, выписано рекордное количество пациентов

В Татарстане подтверждено 85 новых случаев COVID-19: из них 4 – завозные, 81 – контактные.

38 человек госпитализировано, 47 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам:

До 18 лет – 1 От 18 до 30 – 10 От 30 до 50 – 25 От 50 до 60 – 19 От 60 до 70 – 18 От 70 до 80 – 7 От 80 до 90 – 5 Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 34 Набережные Челны – 25 Аксубаевский – 1 Алексеевский – 1 Алькеевский – 1 Альметьевский – 1 Арский – 1 Буинский – 1 Высокогорский – 2 Дрожжановский – 1 Елабужский – 2 Зеленодольский – 1 Менделеевский – 1 Нижнекамский – 11 Сармановский – 1 Тукаевский – 1

На 10 мая в Татарстане зарегистрирован 1671 случай COVID-19. 5 человек умерло.

Выздоровело 447 человек, из них 107 за прошедшие сутки.