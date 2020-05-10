«Вот это выдержка у полиции»: 9 мая в центре Казани остановили автоколонну с красными флагами

Автоколонну с флагами СССР 9 мая остановили в Казани на улице Вишневского. Об этом сообщили в соцсети, разместив соответствующее видео. Участники колонны выражали крайнее недовольство, зачастую переходя на нецензурную брань. Происходящее вызвало интерес у очевидцев, столпившихся вокруг.

«Решили 9-го мая с флагами Победы проехать. С флагами нашей Родины! Мы жили, живем и будем жить именно в Советском Союзе», - жалуется участница патриотической акции.

«По факту Победу над Германией в 1945 году одержал СССР под Красным знаменем! И люди тогда воевали и умирали за советское социалистическое государство! А сейчас в России капитализм... Государство, в котором все блага только для олигархов, чиновников и всяких других паразитов общества»;

«Кем бы вы были, если не наши предки?! Никакого уважения к Ветеранам и павшим!»;

«Клоуны, а к полицейским никаких претензий, сдержанно»;

«Вот это выдержка у полиции»;

«То, что люди живут идеей возрождения СССР - это их дело, но вот ограничивать свободу передвижения, ущемлять права - это беспредел, который творится уже давно. Тем более, что символика у них не запрещенная», - пишут казанцы в соцсети.