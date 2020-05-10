Казанцам дома не сидится: город оказался на 8 месте по индексу самоизоляции

Столица Татарстана сегодня, 10 мая, снова оказалась лишь на восьмом месте среди российских городов-миллионников по индексу самоизоляции от «Яндекса». Это означает, что с утра на улице есть люди.

По данным сервиса на 8:30, Казань показала 3,6 балла. До введения карантина по коронавирусу показатель самоизоляции в это время был составлял 3,7 балла.

Лидер по самоизоляции в России — Ростов-на-Дону (4,2), Воронеж и Санкт-Петербург оказались на второй позиции (4,1), следом идут Москва и Нижний Новгород с 4 баллами. Хуже всего дела с самоизоляцией обстоят в Новосибирске (2,9).

В Татарстане Бугульма (4,1), Лениногорск и Елабуга (4) стали самыми дисциплинированными городами. В Набережных Челнах показатель равен 3,7 балла, в Нижнекамске — 3,8.