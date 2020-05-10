Накануне в Казани открыли памятник Советскому солдату высотой 9,5 метров

«Это памятник всем жителям Татарстана, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. Из 700 тыс. земляков, ушедших на войну, каждый второй погиб в боях за Родину. Память о героях будет вечно жить в наших сердцах», – сказал Минниханов.

Бронзовая скульптура Воина-освободителя высотой 9,5 метра находится около Монумента матерям и вдовам погибших воинов. Прообразом памятника стал Гази Загитов, который участвовал в штурме Рейхстага и водружении Знамени Победы над ним. Автором эскиза монумента стал московский архитектор Никита Мазаев.

«Пусть безжалостное пламя войны никогда больше не опалит нашу землю, а знамя Победы гордо развевается над нашей несокрушимой державой», – заключил Президент Татарстана. Затем он возложил цветы к новому монументу.

Первые лица Татарстана возложили букеты красных роз к мемориалу Памяти героев Великой Отечественной войны. Затем церемония возложения цветов состоялась у Монумента матерям и вдовам погибших воинов.