В центре Казани была попытка снесли здание 19 века

На ул. Подлужная попытались снести или разобрать остатки исторического памятника бывшей краснокирпичной усадьбы с флигелями XIX века. Об этом сообщили в телеграм-канале «Архитектурасы».

Как сообщил автор, к дому приехал «КАМАЗ» с краном (госномер С 421 ТУ 116rus) и неизвестными людьми. Они демонтировали кровлю и перекрытия усадьбы. Со ссылкой на комитет по охране памятников он добавляет, что работы были остановлены.

Также в сообщении утверждают, что якобы по проверенным данным памятником владеет компания ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Отметим, что в последние годы здание не эксплуатировалось и находится в аварийном состоянии.