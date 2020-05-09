Сегодня, 9 мая, казанцы присоединились к акции "Флаг России", приуроченной к 75-летию Победы в ВОВ. Горожане из разных районов Казани повесили флаги Российской Федерации на свои балконы. Акция проходит по всей России.

Фотографии украшенных балконов появились в социальных сетях:

Флаги России

Вот так прокомментировали казанцы акцию в социальных сетях:

"Братцы! Всех с Днём Великой Победы! Вспомним всех наших героев победителей! Вспомним всех, кто сгинул в боях и сражениях, концлагерях в Польше, погибших в побоище под Ржевом, всех, кто ковал Победу в тылу, в героическом Ленинграде, Севастополе, Бресте и по всей России!"

"С Днем Победы!"

"Вчера пришли из ЖЭУ и попросили повесить на окно. Ну мне жалко что ли, пусть висит, потом на даче повешу".