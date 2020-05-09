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Фото: соцсети

Соцсети: казанцы поддержали флешмоб «Флаг России»

09.05.2020, 13:48 56 4 prokazan.ru
Акция проходит по всей России

Сегодня, 9 мая, казанцы присоединились к акции "Флаг России", приуроченной к 75-летию Победы в ВОВ. Горожане из разных районов Казани повесили флаги Российской Федерации на свои балконы. Акция проходит по всей России.

Фотографии украшенных балконов появились в социальных сетях:

Флаги России
Флаги России

Вот так прокомментировали казанцы акцию в социальных сетях:

"Братцы! Всех с Днём Великой Победы! Вспомним всех наших героев победителей! Вспомним всех, кто сгинул в боях и сражениях, концлагерях в Польше, погибших в побоище под Ржевом, всех, кто ковал Победу в тылу, в героическом Ленинграде, Севастополе, Бресте и по всей России!" 

"С Днем Победы!"

"Вчера пришли из ЖЭУ и попросили повесить на окно. Ну мне жалко что ли, пусть висит, потом на даче повешу".

 

День Победы Люди в городе
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комментарии

Шемшир
2
09 мая 2020
13:50
Вешать власовский триколор это прекрасно, я считаю. Почему не красное знамя-то?
Горожанин
3
09 мая 2020
13:56
Гори в аду
В ответ на комментарий пользователя
Вешать власовский триколор это прекрасно, я считаю. Почему не красное знамя-то?
Развернуть
Горожанин
0
09 мая 2020
14:28
Да, сбылось...
В ответ на комментарий пользователя
Гори в аду
Развернуть
Горожанин
0
09 мая 2020
14:29
А в следующем году будет Ковид -21 или чего придумают. Обнуление уже было, теперь праздники обнулилилсь .

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