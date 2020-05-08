Игорь Ознобихин “Я верю в Колю Наумова!”

12 мая в 20:00 на ТНТ стартует новый сезон сериала «Реальные пацаны», которому в этом году исполняется уже 10 лет. За все это время главный герой Колян Наумов перепробовал целую кучу профессий: от продавца электроники до депутата, но в новых эпизодах ему предстоит освоить еще одну нишу. Согласно завещанию Иваныча, все деньги достаются именно Коляну, но только при одном условии — Наумов должен выиграть турнир по смешанным единоборствам. В Коляна и верят, и не верят одновременно все главные персонажи сериала, в том числе и участковый Игорь Сергеевич, роль которого сыграл Игорь Ознобихин.

Что нового ждет зрителей в продолжении культового сериала “Реальные пацаны”?

Новый сезон построен вокруг того, что главный герой Николай Наумов должен получить наследство, но при условии победы в турнире по смешанным единоборствам. Все сложности этого пути мы и увидим в новом сезоне.

Какие повороты судьбы ждут вашего героя?

Я очень люблю своего персонажа за то, что всегда знаю, что он будет делать в новом сезоне: участковый сидит в кабинете и что-то пишет (смеется).

Но в новом сезоне сериала определенные перипетии коснутся даже Игоря Ознобихина, чего стоит его роман с женщиной, причем старшей по званию. Да и вечно попадающий в неприятности Базанов добавит хлопот.

На самом деле, в ходе всего сериала мой герой меняется, он растет, сохраняя свой стержень. Понимает, что есть не только черное и белое, на что-то можно закрыть глаза.

Меняются и все герои сериала, и, кстати, многие не без участия участкового Ознобихина: пацаны уже давно не те, что были в первых сезонах, колодезные люки не воруют, как это было раньше. Все они повзрослели, стали серьезнее, остепенились, Коля вообще побывал депутатом.

Не уставали от своего героя?

Нет, не уставал. У меня не так много съемочных дней, поэтому работа в “Реальных пацанах” для меня удовольствие. Игорь очень талантливый человек, постоянно придумывает новые методы, схемы работы, мне с ним очень интересно.

Да и во многом мы с ним похожи – у нас у каждого зашкаливает чувство справедливости, жалости и ответственности.

Как на вас повлияла самоизоляция?

Сначала никак. Я отмечал день рождения, занимался детьми, работой, даже были досъемы сериала. Но потом резко ощутил, что тучи стали сгущаться.

Появились средства самозащиты: маска, перчатки, антисептик, а потом и вовсе мы остались дома.

Сейчас наверстываю упущенное: смотрю непросмотренные сериалы, читаю непрочитанные книги – обожаю братьев Стругацких, их произведения могу читать не по одному разу.

Есть информация, что вы были связаны с правоохранительными органами. Как профессия отразилась на роли?

Из милиции я ушел 15 лет назад. Работал в пресс-службе, поэтому был связан со всеми подразделениями, где я и набрался опыта. Знаю про все операции, фишки, приколы сотрудников правоохранительных органов.

Я даже принимал участие в спец. операции: как говориться ловили на живца, а живцом был я, так как подходил по внешнему виду (смеется)

Вы очень органично смотритесь в образе участкового Игоря Ознобихина, несмотря на отсутствие актерского образования. Помогает ваша схожесть с героем?

Я не чувствую никакого отличия себя от своих коллег с актерским образованием. Плюс этого сериала в том, что изначально он задумывался как реалити и все актеры это реальные персонажи из города Пермь. Соответственно, мы все очень давно знакомы друг с другом. Никто не обращает внимания на то, что у кого есть, а чего нет. Мы привыкли друг к другу. И даже незначительные косяки стараемся не замечать, хотя иногда это очень сильно бесит. Например, Вова Селиванов, может отснять со мной один дубль и пропасть, и вся рабочая групп ищет его минут 10. Леша Базанов в конце диалога обязательно скажет какую-то фразу, которой нет в сценарии, но ему кажется она очень смешной. Из-за этого мы будем переснимать эти дубли. Во мне тоже есть качества, которыми я наверняка кого-то раздражаю. У каждого своя фишка, своя особенность.

Хотели бы вы, чтобы ваши сыновья стали актерами?

В плане воспитания я лояльный человек, не хочу ничего никому навязывать. У меня в школе не было стремления к чему-то особому, или же наоборот было ко всему и сразу. Сейчас новое поколение, у которого очень много информации.

Старший ребенок у меня хитрюга. Хочет стать футболистом, я ему честно говорю, так возможно не получится, потому что должно срастись куча факторов.

Как вы относитесь к шуткам над вами и самокритичный ли вы человек?

Я очень самокритичный и самокопающийся человек, могу ругать себя за то, что я сделал.

Но на шутки над собой я никогда не обижаюсь. Отношусь терпимо. Если все по-доброму, то шутите, я посмеюсь вместе с вами.

В детстве вы занимались футболом, а как сейчас вы поддерживаете свою физическую форму?

В детстве кроме музыкальной школы профессионально я ничем не занимался.

Футбол - это мое самое большое увлечение и я до сих пор играю .

Я в принципе люблю спорт, смотрю все трансляции, в том числе и смешанные единоборства. Когда узнал, что в новом сезоне Колян должен участвовать в ММА, посмеялся – он же никогда не победит, даже ради денег. Но я верю в Колю, верю, что он сможет (смеется).

Смотрите новый сезон сериала “Реальные пацаны” с 12 мая в 20:00 на ТНТ