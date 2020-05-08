Участок платной трассы Москва - Казань, который пройдет по территории Татарстана, обойдется в 162 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минтранса РТ. В 2020-2021 годах госкомпания "Автодор" и власти республики планируют завершить разработку проектно-сметной документации скоростной автотрассы М-12.

Напомним, что ранее глава Минэкономики РФ Антон Силуанов заверил, что строительство трассы не остановят из-за коронавируса.

Всего проект трассы состоит из восьми этапов общей протяженностью 729 километров. Общая протяженность автодороги на территории РТ составляет 142 км, будет организовано четырехполосное движение, расчетная скорость составит 150 км/час.