Сегодня по улицам Казани прошел праздничный заезд военной исторической техники. Автоколонна из семи машин под песню "День Победы" по пути следования останавливалась у домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, участники заезда поздравляли их с предстоящим Днем Победы.

В составе колонны - танк ИС-3, знаменитая "Катюша", автомобили ЗИС с макетом пушки, грузовой ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, ГАЗ-67 с макетом пушки. Возглавил шествие Т-34 "Колхозник Татарии".

Колонна стартовала от Казанского танкового училища. Заезд прошел по маршруту через Оренбургский тракт, улицы Павлюхина, Вишневского, проспект Амирхана, Чуйкова, Восстания, Горьковское шоссе, Болотникова, Вахитова, Кремлевскую дамбу, Лево-Булачную, затем техника снова проехала по улице Павлюхина, Оренбургскому тракту и финишировала у танкового училища. Управляли военной техникой курсанты Казанского танкового училища и члены республиканской общественной организации "Авторетроклуб-21".

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса 75 годовщину Победы отмечают, в основном, "дистанционно", в каких мероприятиях могут принять участие казанцы, можно узнать здесь.