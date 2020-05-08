Билайн расширяет детскую подписку в «Билайн ТВ» и предоставляет бесплатный доступ к ней на месяц

Подписка KIDS включает 9 главных детских каналов, а также почти 1500 серий известных мультфильмов.

Билайн для поддержки остающихся дома семей расширяет возможности в рамках детской подписки в «Билайн ТВ» (12+) и предоставляет бесплатный доступ к ней на 30 дней*.

Новая подписка KIDS (0+) обеспечивает доступ для детей и их родителей к известным зарубежным и отечественным мультсериалам и популярным детским ТВ-каналам, что позволяет развлекаться и учиться новому, не выходя из дома.

Контент для детей

Всего в подписке KIDS доступны 9 главных детских каналов, включая Nickelodeon, Nick Jr. и Nickelodeon HD, а также почти 1500 серий известных зарубежных и российских мультфильмов для всех возрастов. В их числе – более 400 эпизодов популярных анимационных шоу производства Nickelodeon (например, такие хиты, как «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Вспыш и чудо-машинки», «Даша-путешественница», «Черепашки-ниндзя» и «Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого»). Премьерный контент Nickelodeon будет ежемесячно появляться на сервисе в режиме catch-up («вслед за эфиром»).

Помимо этого, в подписку KIDS входит весь популярный контент подписки МУЛЬТ (0+) - полюбившиеся многим мультсериалы, как, например, «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и «Тиг и Лео».

Теперь в детской подписке «Билайн ТВ» есть доступ к мультсериалу «Маша и Медведь» и к детскому контенту онлайн-кинотеатра Megogo. Также в подписке KIDS можно найти контент с тифлокомментарием и сурдопереводом.

Развлечение и обучение

Развлекательные, развивающие и обучающие мультсериалы, фильмы и телепрограммы помогут детям не только весело провести время дома, но и в игровой форме познавать мир и научиться чему-то новому. Подключить подписку KIDS можно в разделе «Видео» «Билайн ТВ». Цена детской подписки остается прежней - 149 рублей в месяц. Абонентам, которые были подписаны на МУЛЬТ, новая подписка будет доступна автоматически.

Также в «Билайн ТВ» бесплатно доступен мультсериал для слепых и слабовидящих детей «Пиратка и капитан» (6+) – уникальный проект от телеканала TiJi. Сериал состоит из 52 серий по 11 минут каждая. Все происходящее на экране сопровождается тифлокомментарием – лаконичным описанием событий и предметов. Дополнительная аудиодорожка позволяет слепым детям лучше понять смысл мультфильма. Эта инициатива дополняет экосистему сервисов Билайн для людей с инвалидностью.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн: «Для Билайн очень важно уделять особое внимание потребностям клиентов именно сегодня. В текущих условиях важно оставаться дома - и мы стараемся помочь нашим клиентам разнообразить досуг. Благодаря партнерству с Viacom нам удалось расширить детскую подписку, дополнив его популярными во всем мире каналами и мультсериалами. А сотрудничество с российской анимационной студией «Анимаккорд» позволило включить в подписку любимый всеми детьми мультсериал «Маша и Медведь».

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru . Онлайн просмотр с компьютера доступен на сайте beeline.tv .

* Доступ к подписке KIDS в сервисе Билайн ТВ доступен месяц бесплатно при подключении до 30 апреля 2020 года. Со 2-го месяца подписка будут автоматически предоставляться по полной стоимости. Организатор акции – ПАО «ВымпелКом». Подробнее на tvpromo.beeline.ru