В почтовых отделениях Казани раздают георгиевские ленточки. Об этом сообщают в пресс-службе исполкома города. В компании заверили, что в отделениях соблюдаются все необходимые меры защиты от коронавируса.

УФПС «Татарстан почтасы» также присоединилось к акциям «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы», сотрудники размещают на окнах отделений почтовой связи атрибутику с российским триколором.

Отметим, в честь 75-летия Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 2,3 млн писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от Президента Российской Федерации. Эти письма они смогут до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты.