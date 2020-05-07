Yota запустила проект про самоизоляцию, который ничего не советует

Yota запустила проект easy.yota.ru, чтобы подбодрить пользователей и отвлечь от плохих новостей.

«Мы не хотим рассказывать пользователям, как правильно самоизолироваться и что делать, не выходя на улицу, чему можно научиться дома, как встречаться с друзьями, не встречаясь с ними. И даже не будем пытаться прогнозировать, когда все закончится.

Мы просто хотим напомнить о тех простых вещах, которыми нам еще предстоит насладиться, и помочь успокоиться и не паниковать», - комментирует менеджер проекта Александр Липин.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.