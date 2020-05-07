В Казани стартовал ключевой этап экореабилитации Марьина озера. Из водоема удаляют донные иловые отложения и избыточную массу водных растений. Работы проводят щадящим методом при помощи небольшого экскаватора-амфибии прямо с поверхности воды – это позволит не повредить береговую территорию и не нарушить сложившуюся экосистему.

Как пояснили в пресс-службе ГК "СМУ-88", эти работы необходимы для восстановления подпитки озера грунтовыми водами и насыщения воды кислородом. Рекомендации были разработаны в ходе изучения состояния Марьина озера экологами кафедры природообустройства и водопользования КФУ. Согласно данным исследования, сейчас объем озера составляет чуть больше 12 тысяч кубометров воды. После очистки он увеличится почти в 1,5 раза.

По оценкам экологов, со дна Марьина озера предстоит поднять более 5 тысяч кубометров сапропеля – смеси донных отложений и водных растений. Поднятый сапропель передадут для удобрения сельхозугодий – в нем содержится богатый комплекс полезных химических соединений и микроэлементов, улучшающих качество почвы.

Напомним, что также в рамках проекта экореабилитации вдоль берегов озера появятся смотровые площадки и информационные стенды о флоре и фауне экопарка. Обновят покрытие прогулочных дорожек: частично его заменят на террасную доску и гранитный отсев – в зависимости от назначения территории. Также будут высажены новые декоративные растения и цветники, обустроен плавучий остров для уток.

Объем финансирования, необходимый для реализации проекта, составляет 17 миллионов рублей. Эти средства строительная компания «СМУ-88» выделяет в рамках собственной благотворительной программы по улучшению качества городской среды.