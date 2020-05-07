В Казани росгвардейцы задержали челябинца, находившегося в федеральном розыске. Он попался за грабеж на балконе многоквартирного дома.

В Ново-Савиновском районе Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии "по горячим следам" задержали молодого человека, который в жилом доме по улице Адоратского ограбил 40-летнего мужчину.

Информацию о грабеже экипаж УВО получил в полдень во время патрулирования. На месте происшествия потерпевший пояснил росгвардейцам, что на одном из общих балконов дома на него напал незнакомец и под угрозой расправы отобрал куртку, в которой находились паспорт, банковские карты и мобильный телефон.

Уточнив приметы нападавшего, стражи правопорядка приступили к поиску злоумышленника. Вскоре в соседнем дворе они заметили двоих молодых людей, распивающих алкоголь. Внешность одного из них была схожа с описанной пострадавшим. Гражданина задержали. При этом в кармане его верхней одежды были обнаружены похищенные документы и смартфон. Куртку 40-летнего потерпевшего росгвардейцы чуть позже обнаружили недалеко от дома. Подозреваемого доставили в дежурную часть полиции, при проверке выяснилось, что он является уроженцем челябинской области и находится в федеральном розыске за кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.