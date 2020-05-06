В Казани будут судить мужчину, который угрожал фельдшеру скорой помощи убийством.

Согласно материалам дела, в марте 2020 года 26-летний обвиняемый находился в центре Казани в неадекватном состоянии, вызванном сильным алкогольным опьянением. Кто-то из очевидцев вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации мужчины для оказания ему медицинской помощи.

По дороге в больницу мужчина стал проявлять агрессию, он обхватил женщину- фельдшера руками за шею и пригрозил убить ее. Потерпевшая реально восприняла эти угрозы и обратилась с заявлением в полицию. В ходе дознания свою вину молодой человек признал. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.