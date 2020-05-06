В Казани может появиться памятник врачам-героям, спасающим людей от коронавируса. Сейчас жителей города приглашают принять участие на лучший эскиз.

"Я призываю всех творческих жителей Казани принять участие в конкурсе эскизов на лучший проект памятника врачам-героям, спасающим людей от COVID-19. И тогда, возможно, именно в Казани будет установлен монумент", - рассказал один из инициаторов возведения памятника, предприниматель и филантроп Игорь Рыбаков.

Он также добавил, что уже сейчас идет обсуждение места, где в городе может быть возведен памятник. Пять авторов лучших проектов получат по 100 000 рублей, после этого будут определены города, где будут воздвигнуты памятники. Ожидается, что первый их них откроют 5 октября 2020 года – в международный день врача.

Инициаторы проекта: Игорь Рыбаков, участник списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2019 году с состоянием в 1,3 млрд долларов США, совладелец корпорации Технониколь и сооснователь Рыбаков Фонд. Алексей Сергиенко - художник, лауреат премии за Лучший социальный проект России в 2019 г. (премия МВД), Картины автора находятся в Кремле, Государственной Думе. Владелец художественной галереи. Официальный сайт проекта - врачи-герои.рф