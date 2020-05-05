Накануне вечером в Казани насмерть разбился 62-летний байкер.

Как сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, авария произошла на перекрестке Короленко-Чуйкова, мужчина на мотоцикле ударился об бордюр, погиб на месте. Столкновения с другими участниками дорожного движения не было.

"Со слов девушки, которая ехала за ним, тачка какая то выехала перед ним, видимо перестроилась, и он потерял управление и сразу вошёл в забор... когда я приехал, он ещё был живой, был там минут 10-15, уходя посмотрел на него, уже не дышал((( ", - рассказал о произошедшем пользователь в группе "Kazan Bikers News".

"Я ехал мимо, около ЗАГСа, и видел этого парня уже на асфальте, прикрытого какой-то тряпкой. Мотоцикл валялся в метрах 50 от него впереди. Гаишники уже были: потому и не стал им мешать и останавливаться. Жалко парня. "Поедешь быстро - понесут тихо",- эту пословицу не стоит забывать никому за рулём", - комментирует другой житель города в соцсетях.

Напомним, что также минувшей ночью в Казани легковушка протаранила вход станции метро "Проспект Победы".