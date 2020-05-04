Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани могут перенести из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса календарь чемпионатов мира может измениться. Об этом сообщил президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко.

Летом 2021 года должен был состояться чемпионат мира по водным видам спорта в японском городе Фуккоке. Однако из-за пандемии было принято решение перенести событие на 2022 год. Изменения также коснулись токийской Олимпиады, ее перенесли на 2021 год. Соответственно, сроки проведения Чемпионата мира в Казани тоже могут измениться:

"Пока большой вопрос, что в 2023 году тоже будет чемпионат мира по водным видам спорта. Календарь чемпионатов мира может измениться, все в мире сдвигается, и соревнования в Казани тоже могут сдвинуться. Мы для Казани планировали 2025 год", - заявил Власенко.