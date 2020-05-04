В Казани молодая пара напала на подростка, а затем ограбила магазин

В Казани молодую пару подозревают в ограблении магазина и нападении на подростка. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

Оба преступления молодой парой были совершены в один день. Сначала молодые люди отобрали у несовершеннолетнего дорогостоящий телефон и скрылись с места преступления. Вскоре всем патрульным нарядам поступила ориентировка с описанием внешности причастных к грабежу лиц.

Росгвардейцы обнаружили подозреваемых в одном из дворов на улице Братьев Касимовых. Увидев патрульных, молодой человек попытался избавиться от украденного телефона, однако не успел. При этом, стало известно, что молодые люди после нападения на подростка совершили ограбления местного алкомаркета.

«Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание, что внешность задержанных совпадает с приметами подозреваемых в совершении кражи элитного коньяка из супермаркета, произошедшей накануне утром. К тому же в пакете у задержанных была обнаружена бутылка спиртного аналогичной марки», - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Выяснилось, что задержанными оказались ранее судимые местные жители 2002 и 2003 годов рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.