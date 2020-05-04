Сегодня в Казань прибудет вывозной рейс из Германии

Сегодня, 4 мая, в Казань вернутся туристы из Германии. Об этом сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Самолет с туристами, следующий по рейсу Берлин - Казань - Новосибирск, должен приземлиться в казанском аэропорту в 16.45. Все прибывшие будут отправлены на обязательный двухнедельный карантин до контрольного забора анализов.

Напомним, ранее в Татарстан вернулись туристы из Таиланда, Турции и Гоа. Приезжих сразу же отправили на карантин в санатории "Ливадия" и "Васильевский". Промежуточные тесты на коронавирус у туристов отрицательные.