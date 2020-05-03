Сегодня индекс самоизоляции в Казани составил 2,8 баллов

В Казани индекс самоизоляции составил 2,9 балла. Такие данные приводит «Яндекс».
Такой же показатель сейчас и у Зеленодольска. В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске показатель чуть выше — 3,0, 3,1 и 3,2 балла соответственно. Меньше всего людей сидит в доме в Чистополе, там показатель составляет 2,6 балла.
В рейтинге городов-миллионников Казань на текущий момент занимает 6-е место.
В таблице и на карте — оценка уровня самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше:
0–2,9 балла
На улице очень много людей
3–3,9 балла
На улице много людей
4–5 баллов
На улице почти никого
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