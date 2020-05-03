Казанский Госпожнадзор проводит рейды по садовым участкам и лесопарковым зонам

Сегодня в ходе профилактического рейда в Кировском районе Казани ни одного нарушения особого противопожарного режима выявлено не было, сообщает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

«Это говорит о высокой сознательности граждан, которые стали очень серьезно относиться к пожарной безопасности. Это значит, что масштабная профилактическая работа с населением возымела свое действие», - сделал вывод начальник отделения ОНД «Юдино» по Кировскому району г. Казани подполковник внутренней службы Рафис Сафин.

Напомним, что особый противопожарный режим действует в Казани с 1 апреля по 30 мая 2020 года в соответствии с постановлением городского исполкома. В этот период запрещается сжигание мусора и сухой травы. Нельзя также разводить любые костры и использовать мангалы для приготовления пищи и иных нужд. Аналогичные требования действуют по всему Татарстану до 17 мая сего года.

На удивление проверяющих, на дачных участках сегодня было немноголюдно, хотя майские праздники традиционно подразумевают массовый выезд горожан на приусадебные участки. Видимо, режим самоизоляции вносит свои коррективы.

Тем, кого удалось все-таки обнаружить, инспекторы ГПН вручали памятки о соблюдении правил пожарной безопасности и напоминали о строгом запрете на разжигание любых костров.

Но были все же садоводы, которые складывали кучи мусора у мангалов, и вряд ли для украшения «ландшафтных дизайнов». После разъяснительной беседы один из таких садоводов пообещал, что уничтожит сухие ветки только в бочке и только после снятия особого противопожарного режима.

А еще одного потенциального «поджигателя» удалось «застукать» прямо при попытке поджога мусора. От неминуемого штрафа горе-садовода спас резкий порыв ветра – не загорелась спичка. Тем не менее, возгорание удалось предотвратить, а без пяти секунд нарушителя образумить и «напугать» последствиями.

Последствия бывают разными. В лучшем случае - штраф от 2 до 4 тысяч рублей. В худшем – пожар садового дома, да может быть еще и не одного. Напоминаем, что должностные лица за нарушение особого противопожарного режима штрафуются от 15 до 30 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели - от 30 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам грозят санкции от 200 до 400 тысяч рублей.

Попутно инспекторы госпожнадзора проверили популярные у отдыхающего населения лесопарковые зоны. Здесь также было практически безлюдно, ни веселых компаний, ни традиционных шашлыков…

Если в Казани особый противопожарный режим действует до 30 мая, то на территории Республики Татарстан ограничения будут сняты 17 мая.

В целом по Республике Татарстан в период с 10 апреля по 1 мая проведены 4307 патрулирований территорий населенных пунктов, 217 патрулирований садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, граничащих с лесными массивами, 716 патрулирование земельных участков, граничащих с лесными массивами. Проведены 292 плановых (рейдовых) осмотров садоводческих и огороднических товариществ.

В ходе патрулирований предотвращены 866 загораний сухой травы и мусора, с населением проведены свыше 5,2 тыс. бесед с охватом свыше 30,8 тыс. человек.

Сотрудники федерального государственного пожарного надзора за сжигание сухой травы, стерни, сухостоя и мусора возбудили административные дела в отношении 11 должностных лиц и более чем 150 граждан.