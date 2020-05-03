Что казанцам теперь надо знать об охоте? Внесены изменения в федеральные законы

Федеральным законом от 18.02.2020 № 26-ФЗ внесены изменения в федеральные законы об охоте и о животном мире.

Так, Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнен ст. 14.1, которая закрепила особенности осуществления любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Любительская и спортивная охота в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях физическими лицами (охотниками и приравненных к ним лицами), при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).

В полувольные условия и искусственно созданную среду обитания теперь могут помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке.

Расширено понятие «Охотничья инфраструктура».

Так, к охотничьей инфраструктуре отнесены предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, в том числе охотничьи базы, питомники диких животных, вольеры, объекты благоустройства, другие объекты охотничьей инфраструктуры.

При этом, создание объектов охотничьей инфраструктуры на земельных участках и лесных участках, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности допускается в случае, если такие участки предоставлены в аренду юридическим и индивидуальным лицам.