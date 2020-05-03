В Татарстане выписано 15 человек, которые переболели коронавирусом

Ранее мы писали, что за последние сутки В Татарстане зафиксирован 71 новый случай COVID-19: 2 из них завозные, остальные в результате контакта с зараженными ранее.
19 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому с легкой формой или без клинических проявлений заболевания.
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По возрастным группам:
- До 18 лет – 10
- От 18 до 30 – 12
- От 30 до 50- 23
- От 50 до 60 – 10
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 - 6
- От 80 до 90 – 3
- Старше 90 – 1
Свод по городам и районам:
- Казань – 34
- Набережные Челны – 9
- Альметьевский – 1
- Арский –2
- Балтасинский – 2
- Буинский – 3
- Высокогорский – 1
- Дрожжановский – 2
- Елабужский – 1
- Зеленодольский –3
- Кукморский – 1
- Лаишевский – 2
- Лениногорский – 1
- Нижнекамский – 7
- Тукаевский – 2
Выздоровело 15 человек, из них: Казань – 6, Пестречинский – 3, Зеленодольский – 2, по одному человеку – Аксубаевский, Бавлинский, Высокогорский и Лаишевский районы.
Всего за весь период вылечены 130 человек. 898 заболевших находятся под наблюдением врачей в стационарах и амбулаторно. 5 пациентов в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.
На 3 мая всего в Татарстане зарегистрирован 1031 человек с подтвержденным диагнозом «Новая коронавирусная инфекция».
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