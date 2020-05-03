В Татарстане выписано 15 человек, которые переболели коронавирусом

Ранее мы писали, что за последние сутки В Татарстане зафиксирован 71 новый случай COVID-19: 2 из них завозные, остальные в результате контакта с зараженными ранее.

19 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому с легкой формой или без клинических проявлений заболевания.

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По возрастным группам:

До 18 лет – 10 От 18 до 30 – 12 От 30 до 50- 23 От 50 до 60 – 10 От 60 до 70 – 6 От 70 до 80 - 6 От 80 до 90 – 3 Старше 90 – 1

Свод по городам и районам:

Казань – 34 Набережные Челны – 9 Альметьевский – 1 Арский –2 Балтасинский – 2 Буинский – 3 Высокогорский – 1 Дрожжановский – 2 Елабужский – 1 Зеленодольский –3 Кукморский – 1 Лаишевский – 2 Лениногорский – 1 Нижнекамский – 7 Тукаевский – 2

Выздоровело 15 человек, из них: Казань – 6, Пестречинский – 3, Зеленодольский – 2, по одному человеку – Аксубаевский, Бавлинский, Высокогорский и Лаишевский районы.

Всего за весь период вылечены 130 человек. 898 заболевших находятся под наблюдением врачей в стационарах и амбулаторно. 5 пациентов в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

На 3 мая всего в Татарстане зарегистрирован 1031 человек с подтвержденным диагнозом «Новая коронавирусная инфекция».