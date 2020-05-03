За последние сутки коронавирус выявлен у 71 человека в Татарстане

За последние сутки в Татарстане 71 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекции. Большинство выявлено у контактных лиц, которые не имели клинических проявлений болезни, сообщает телеграм-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

За последние сутки в России подтверждено 10633 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. При этом выписано по выздоровлению 1626 человек Всего в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек.

Также за сутки зафиксировано 58 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек.