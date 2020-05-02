Татарстан закупил 5 мини-лабораторий для экспресс-диагностики Covid-19. Об этом сообщается в докладе руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной.

На сегодняшний день больше всего исследований провела лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» — 24,6 тыс., или 46% от всех исследований.

В лабораториях «Ситилаб» и «Биомед» проведено около 3,5 тыс. тестов на коронавирус.

Тесты на коронавирус начали проводить еще в двух учреждениях республики — в ГАУЗ «МКДЦ» и в лаборатории УФСИН.