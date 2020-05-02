Наверх
COVID-19 в Татарстане
960 заболевших
2 погибших
115 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

12:02, сегодня
В Татарстане коронавирус выявлен еще у 66 человек
16:00, сегодня
Татарстан закупил 5 мини-лабораторий для экспресс-диагностики Covid-19
15:00, сегодня
Минниханов принял участие в акции «Сад памяти»
10:56, 01.05.2020
Фитнес на майские для казанцев: проводим праздники спортивно
14:00, сегодня
Казанские самозанятые могут получить продуктовые наборы
13:39, сегодня
Ирек Файзуллин сдал тест на коронавирус после заражения главы минстроя РФ
12:34, сегодня
В Челнах пьяный водитель устроил ДТП. Есть пострадавшие
12:01, 29.04.2020
Ожидание и реальность: редакция ProKazan.ru тестирует доставку еды «Аппетит»
10:53, сегодня
Казань заняла шестое место среди других городов-миллионников по индексу самоизоляции
10:00, сегодня
В Авиастроительном районе Казани ночью произошло крупное ДТП. Есть видео
09:47, сегодня
Сегодня воздух в Казани прогреется до +12 градусов
09:35, сегодня
В челнинской многоэтажке произошел пожар
08:48, сегодня
У Главы Минстроя РФ выявили коронавирус
08:45, сегодня
Скончавшихся от коронавируса в Москве татар похоронили в Чувашии
18:14, 01.05.2020
В Татарстане потеплеет до +24 градусов
18:00, 01.05.2020
В Татарстане подросток упал со скутера и погиб под колесами поезда
17:39, 01.05.2020
В Челнах завод металлоконструкций не выплатил уволенным работникам 288 тысяч рублей
16:56, 01.05.2020
ФАС выявила оптовую компанию, которая завышала цены на маски на 957%
15:11, 01.05.2020
Вдова ветерана в Казани не могла переехать из ветхого дома из-за ошибки в документах
14:55, 01.05.2020
Власти Татарстана заявили, что не запрещали прогулки с детьми во дворах
13:00, 01.05.2020
Врачи Татарстана получили бесплатный тариф сотовой связи. В нем есть звонки, SMS и интернет
12:45, 01.05.2020
«Умирать не хочется»: татарстанцы в соцсетях требуют информацию о домах, где есть случаи COVID-19
11:52, 01.05.2020
В Набережных Челнах выявлено семь новых случаев COVID-19
11:20, 01.05.2020
В Татарстане коронавирус выявлен еще у 71 человека, зафиксирована вторая смерть пациента с COVID-19
10:49, 01.05.2020
Челнинцы надеются на увеличение зарплат, а большинство россиян готовится к их снижению
10:03, 01.05.2020
Входные двери в новостройку: нужно ли менять и когда лучше ставить?
10:00, 01.05.2020
«Барс Медиа Груп» запускает первый телевизионный вокальный конкурс «Новая звезда»
09:53, 01.05.2020
Названа дата, с которой жителям Татарстана разрешат посещать кладбища
09:49, 01.05.2020
Банк «Открытие» внедрил уникальный проект по управлению операционными рисками
09:32, 01.05.2020
Минпросвещения РФ рекомендовало закончить учебный год в середине мая
08:48, 01.05.2020
Жительницу Казани предупредили о необходимости подачи заявки для участия в онлайн-митинге
08:19, 01.05.2020
В Татарстан привезли первую в этом году ледозаливочную машину по нацпроекту «Демография»
20:15, 30.04.2020
У Михаила Мишустина выявили коронавирус
18:47, 30.04.2020
Банк «Открытие» запустил новый онлайн-банк для корпоративных клиентов
18:21, 30.04.2020
«Регина, что я могла сделать, чтобы меня не били?» Женщина из Казани поделилась тяжелой историей
18:13, 30.04.2020
В Татарстане увеличили субсидии на производство социального хлеба, чтобы сдержать рост цен
18:03, 30.04.2020
В Татарстане за прошедшую неделю безработными стали еще 10 тысяч человек
17:08, 30.04.2020
Алексей Навальный опубликовал видеообращение челнинки у себя в Инстаграме
16:39, 30.04.2020
После окончания самоизоляции в Казани изменится работа парковок
15:59, 30.04.2020
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 1 по 11 мая
15:41, 30.04.2020
В Бугульме полицейские устроили рейды в магазинах - они арестовывали людей без масок
14:35, 30.04.2020
Правительство Татарстана готовит собственный план для выхода из режима самоизоляции
14:19, 30.04.2020
В Казани для занятий спортом не будут открывать парки
14:02, 30.04.2020
В Челнах запланировали завершить отопительный сезон
13:40, 30.04.2020
В Москве скончался режиссер из Казани Сергей Литовец. У него был подтвержден коронавирус
13:31, 30.04.2020
В Татарстане на полгода закрывают одну из автодорог
13:24, 30.04.2020
Жителям Татарстана разрешили чаще ездить на дачу. Изменения внесены в систему цифровых пропусков
12:51, 30.04.2020
Система получения цифровых пропусков через СМС в Татарстане снова работает
12:43, 30.04.2020
Банк «Открытие» предлагает ипотеку под 4,7% для семей с детьми
12:43, 30.04.2020
Полицейские Казани помогли спасти 38-летнюю беременную женщину
11:44, 30.04.2020
В Челнах задержали BMW X5 с неоплаченными штрафами владельца на полмиллиона
11:23, 30.04.2020
В Минцифре Татарстана заявили о временной невозможности получения цифровых пропусков через СМС
11:09, 30.04.2020
В Набережных Челнах число заболевших COVID-19 превысило 100 человек
10:59, 30.04.2020
В Татарстане число заболевших коронавирусом превысило 800 человек
10:41, 30.04.2020
#НЕМАЛОВАЖНЫЙ: Банк «Открытие» и «Национальная Медиа Группа» запустили социальный проект
10:35, 30.04.2020
В Казани частично закроют улицы Гагарина и Тунакова
10:25, 30.04.2020
В Челнах под колеса попали два ребенка - велосипедиста
10:13, 30.04.2020
В Казань планируют привезти россиян из Германии и Казахстана
09:53, 30.04.2020
Из Казани открывают рейсы в Горно-Алтайск, названа стоимость билетов
08:23, 30.04.2020
На улицах Челнов появился первый электробус «КАМАЗ»
07:42, 30.04.2020
В системе цифровых пропусков Татарстана появилась новая цель - занятия спортом
00:15, 30.04.2020
Татпотребсоюз заподозрили в сговоре по росту цен на хлеб
23:00, 29.04.2020
Число спасенных на пожаре в казанской девятиэтажке выросло до 30 человек. Жильцов расселили
21:14, 29.04.2020
В Казани на Портовой загорелась девятиэтажка
18:43, 29.04.2020
Полиция Татарстана продолжает контролировать пассажирские автобусы и такси
17:58, 29.04.2020
В Челнах из-за пандемии под угрозой оказались дельфины. Но над одним из них оформили опеку
17:24, 29.04.2020
С начала недели безработными стали еще тысяча челнинцев
17:16, 29.04.2020
Глава Минцифры Татарстана анонсировал новую цель для выхода из дома
17:01, 29.04.2020
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
16:23, 29.04.2020
В России с 1 мая изменятся комиссии за перевод денег с карты на карту
16:18, 29.04.2020
В рамках флешмоба Рустам Минниханов рассказал, на кого он хотел бы быть похожим
15:57, 29.04.2020
Кремль заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии коронавируса
15:32, 29.04.2020
Челнинца, пропавшего полгода назад, нашли мертвым в другом городе
15:30, 29.04.2020
Стало известно, сохранят ли регионы широкие полномочия после пандемии
15:29, 29.04.2020
Улицы Казани ежедневно моют дезинфицирующим средством
14:50, 29.04.2020
В Татарстане мать, которая жила с детьми в лесу, стала фигурантом уголовного дела
14:19, 29.04.2020
В Казани горячую воду не будут отключать до окончания режима самоизоляции
13:57, 29.04.2020
В Челнах прорвало теплотрассу - улицы окутало паром, а десятки людей остались без воды и отопления
13:56, 29.04.2020
В сеть попали данные россиян, которые обращались за микрокредитами
13:10, 29.04.2020
В Казани полицейские помогли спасти задыхавшегося младенца
12:26, 29.04.2020
В Казани будут судить военнослужащего, который украл с карты знакомой 95 тысяч рублей
12:25, 29.04.2020
Группа банка «Открытие»: главные страхи россиян в пандемии коронавируса
12:02, 29.04.2020
В Казани за вымогательство задержали молодых участников ОПФ «Квартала». Есть фото
11:18, 29.04.2020
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
11:06, 29.04.2020
В Татарстане подтверждено еще 55 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Казани
10:37, 29.04.2020
В Казани будут судить водителя бензовоза, который сел за руль без прав и устроил смертельное ДТП
10:08, 29.04.2020
Что покажет ТНТ на майские праздники
09:40, 29.04.2020
В Казани строят новый корпус инфекционной больницы
Фото: pixabay.com

Минниханов принял участие в акции «Сад памяти»

02.05.2020, 15:00 60 3 prokazan.ru
Планируется посадить более 350 тыс. деревьев

Сегодня, 2 мая, президент РТ Рустам Минниханов присоединился к международной акции "Сад памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе президента. 

Акция прошла в Парке Победы. Вместе с Президентом Татарстана к акции присоединились: главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, мэр Казани Ильсур Метшин, члены движения "Волонтеры Победы". 

"Очень хорошая акция. Это дань уважения тем, кто сражался за победу, за нашу Родину, за всех нас. Многие из них не вернулись. Очень важно сохранить память об их героическом подвиге", - сказал президент РТ.

Сегодня на территории парка посадили 75 ив

В рамках акции "Сад памяти" до 22 июня на территории Татарстана планируется посадить более 350 тыс. саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. 

Рустам Минниханов Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане подросток упал со скутера и погиб под колесами поезда
В рамках флешмоба Рустам Минниханов рассказал, на кого он хотел бы быть похожим
ФАС выявила оптовую компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Рустам Минниханов проверил работу инфекционной больницы в Челнах
Вдова ветерана в Казани не могла переехать из ветхого дома из-за ошибки в документах
Власти Татарстана заявили, что не запрещали прогулки с детьми во дворах
Врачи Татарстана получили бесплатный тариф сотовой связи. В нем есть звонки, SMS и интернет
«Умирать не хочется»: татарстанцы в соцсетях требуют информацию о домах, где есть случаи COVID-19
Названа дата, с которой жителям Татарстана разрешат посещать кладбища
Жительницу Казани предупредили о необходимости подачи заявки для участия в онлайн-митинге
В Татарстане увеличили субсидии на производство социального хлеба, чтобы сдержать рост цен
После окончания самоизоляции в Казани изменится работа парковок
В Казани для занятий спортом не будут открывать парки
Система получения цифровых пропусков через СМС в Татарстане снова работает
Полицейские Казани помогли спасти 38-летнюю беременную женщину
В Минцифре Татарстана заявили о временной невозможности получения цифровых пропусков через СМС
В Татарстане число заболевших коронавирусом превысило 800 человек
В Казань планируют привезти россиян из Германии и Казахстана
Из Казани открывают рейсы в Горно-Алтайск, названа стоимость билетов
Татпотребсоюз заподозрили в сговоре по росту цен на хлеб
Полиция Татарстана продолжает контролировать пассажирские автобусы и такси
Глава Минцифры Татарстана анонсировал новую цель для выхода из дома
Показать больше...

комментарии

Русский обыватель
0
02 мая 2020
15:52
Ко мне завтра друг приедет и засадит в мой садик свой саженец как следует.
Горожанин
0
02 мая 2020
16:01
Интересно , почему именно ивы? А не берёзки и ёлки ?
Добровольный агент ФСБ
0
02 мая 2020
16:15
Чтобы в будущем не ощущался недостаток в ивовых прутьях
В ответ на комментарий пользователя
Интересно , почему именно ивы? А не берёзки и ёлки ?
Развернуть
Горожанин
0
02 мая 2020
16:30
А ивы плакучие или обыкновенные посадили ?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

08:57, сегодня
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
15:51, 01.05.2020
«Надо быть настороже»: директор НИИ Склифосовского назвал коварную особенность коронавируса
13:29, 01.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего в России начнется послабление самоизоляции
09:14, 01.05.2020
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу новых случаев COVID-19
16:26, 30.04.2020
В Новосибирске уволили начальницу участковых, требующую «оформлять всех поголовно»
15:08, 30.04.2020
«Это ошибочная подача информации»: Песков опроверг свои слова о раздаче денег россиянам
12:22, 30.04.2020
В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам из-за коронавируса
08:07, 30.04.2020
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
00:02, 30.04.2020
Начальника Нижегородского ГИБДД нашли мертвым в его кабинете
16:45, 29.04.2020
В России из-за коронавируса погибли 70 врачей
18:22, 28.04.2020
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции
15:56, 28.04.2020
Минздрав: Коронавирус может поражать головной мозг
13:05, 28.04.2020
Исследование: перед майскими праздниками продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза
07:14, 28.04.2020
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
17:00, 27.04.2020
Валентина Матвиенко: Переход на онлайн-обучение на постоянной основе не планируется
13:57, 27.04.2020
Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, когда Россия выйдет на плато
11:27, 27.04.2020
Россиянами обещают рекордно жаркий год
15:24, 25.04.2020
В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая
10:11, 25.04.2020
Россиянам посоветовали не планировать зарубежные поездки в этом году
12:49, 24.04.2020
В Совете по правам человека предложили правительству РФ приравнять самоизоляцию к больничному
09:00, 24.04.2020
В России разработали рекомендации для начала работы общепита после самоизоляции
16:25, 23.04.2020
Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о дате снятия режима самоизоляции
13:34, 22.04.2020
Полицейским предложили разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома
07:30, 22.04.2020
Глава Сбербанка выступил против раздачи денег всем россиянам
16:03, 21.04.2020
Москвичей с симптомами ОРВИ отправят на самоизоляцию и будут контролировать их перемещение
16:41, 20.04.2020
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
14:41, 20.04.2020
В Минздраве РФ не поддерживают идею отмены самоизоляции сразу после прохождения пика коронавируса
16:10, 19.04.2020
«Наливайки» в жилых домах ждут новые ограничения. Их могут вводить власти регионов
13:13, 19.04.2020
Путин: ситуация с коронавирусом в России находится под контролем
11:27, 19.04.2020
В России за сутки ощутимо выросло число случаев коронавируса, больше стало и летальных исходов
12:32, 17.04.2020
В России за сутки от коронавируса умер 41 человек, 10 - в Приволжском федеральном округе
11:04, 17.04.2020
Школьники в этом году не будут писать всероссийские проверочные работы
17:28, 16.04.2020
Власти Башкирии заявили, что режим самоизоляции продлится минимум до начала лета
11:18, 15.04.2020
За сутки только в трех регионах Приволжского федерального округа не прибавилось заболевших COVID-19
17:16, 14.04.2020
Госдума перенесла дату окончания Второй Мировой войны
11:30, 14.04.2020
В трех регионах Поволожья число заболевших COVID-19 превысило сотню. Также есть погибшие
18:32, 13.04.2020
Путин обозначил время, за которое российские регионы должны будут подготовиться к пику COVID-19
16:39, 12.04.2020
В Москве мужчина едва не выпал с 15 этажа, пытаясь сделать селфи
12:04, 12.04.2020
В Москве ограничили въезд в город жителям других регионов
13:35, 10.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки скончались двое пациентов с COVID-19, выявлено 119 случаев
13:31, 10.04.2020
Минздрав Башкирии: у 170 врачей и пациентов уфимской больницы предварительно выявили COVID-19
09:46, 10.04.2020
В Москве коронавирусом заболели служители шести храмов
17:05, 09.04.2020
В Таиланде женщина во второй раз заразилась коронавирусом
11:17, 08.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки выявили 82 случая коронавируса
16:19, 07.04.2020
WhatsApp ужесточил правила переписки из-за фейковых сообщений
15:50, 06.04.2020
Правительство РФ ограничило продажу медицинских масок, перчаток и респираторов
13:29, 06.04.2020
Россия продолжит вывозить своих граждан из-за рубежа
13:23, 06.04.2020
В России зарегистрировали экспресс-тест на коронавирус , который даст результат за 40 минут
14:02, 05.04.2020
В одной из областей Приволжского федерального округа выявлено 22 случая коронавируса за сутки
10:13, 05.04.2020
У 13 граждан Китая, вернувшихся из России, нашли коронавирус
13:11, 04.04.2020
В России скончалась женщина, вылечившаяся от коронавируса
17:52, 03.04.2020
Россия полностью прекращает международное авиасообщение
12:23, 03.04.2020
В Москве родился ребенок с коронавирусом
13:29, 02.04.2020
Сегодня Владимир Путин снова обратится к россиянам. В предыдущий раз он объявил нерабочую неделю
11:00, 02.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки коронавирусом заболел 31 человек. Один пациент умер
09:00, 02.04.2020
Ученый объяснил, как влияет курение на риск заражения коронавирусом
11:40, 01.04.2020
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в один метр
10:31, 31.03.2020
За фейки о коронавирусе введут штраф до двух млн рублей
08:39, 31.03.2020
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
08:20, 31.03.2020
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции