Сегодня, 2 мая, президент РТ Рустам Минниханов присоединился к международной акции "Сад памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Акция прошла в Парке Победы. Вместе с Президентом Татарстана к акции присоединились: главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, мэр Казани Ильсур Метшин, члены движения "Волонтеры Победы".

"Очень хорошая акция. Это дань уважения тем, кто сражался за победу, за нашу Родину, за всех нас. Многие из них не вернулись. Очень важно сохранить память об их героическом подвиге", - сказал президент РТ.

Сегодня на территории парка посадили 75 ив.

В рамках акции "Сад памяти" до 22 июня на территории Татарстана планируется посадить более 350 тыс. саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.