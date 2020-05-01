ФАС выявила оптовую компанию, которая завышала цены на маски на 957%

В рамках ежедневного мониторинга ценообразования, проводимого органами прокуратуры Московской области и Московским областным УФАС России, было установлено повышение стоимости на медицинские маски ООО «ВИТТА компани», осуществляющего оптовую торговлю фармацевтической продукцией.

Как сообщают в ФАС РФ, было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рублей за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%.

«Из-за недопустимых, недобросовестных действий «ВИТТА компани» и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит. Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов», - прокомментировал ситуацию начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Компании вынесли предостережение, а также московское УФАС России направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Московской области с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.