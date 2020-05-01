Банк «Открытие» внедрил уникальный проект по управлению операционными рисками

Банк «Открытие», входящий в топ-10 крупнейших банков России, внедрил современную систему управления операционными рисками на базе Security Vision Cyber Risk System (Security Vision CRS). Партнер проекта, ГК «Интеллектуальная безопасность», разработал по запросу банка уникальный модуль. Кредитная организация внедрила его первым на российском рынке.

«Реализация системы управления операционными рисками банка на базе Security Vision CRS уже привела к заметным улучшениям – сокращению времени на обработку событий операционного риска, повышению уровня доступности информации для работников, формированию более гибкой системы отчетности», - сообщила Оксана Старосельская, вице-президент, директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие».

Новое технологическое решение Security Vision CRS через интеграцию с кадровой системой позволяет любому работнику банка сообщить о случившемся событии операционного риска профильным сотрудникам и подключить их к решению вопроса, позволяет загружать исторические события из других систем банка, осуществлять сбор и анализ событий операционного риска с организацией нескольких ролей пользователей, выявлять дубликаты и группировать события операционного риска, настроить уведомления пользователей через корпоративную электронную почту.

Существенным преимуществом системы, реализованной в банке «Открытие», является ее адаптивность и гибкость. Это позволяет экспертам банка самостоятельно без привлечения разработчика осуществлять настройку и доработку функционала в случае появления новых регуляторных и внутренних требований.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность»: «Управление рисками - фундаментальное и постоянно развивающееся направление, поэтому в современном риск-менеджменте активно применяются эффективные модели, новые технологии и разработки. Банк «Открытие» в этом отношении – передовик и новатор. Искренне благодарю коллег из банка за выбор нашей системы. Уверен, что ее применение даст отличные результаты».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий, Фонд «Сколково»: «На мой взгляд, программные продукты Security Vision резидента Сколково ГК «Интеллектуальная безопасность» вполне закономерно пользуются спросом многих государственных и коммерческих структур, в том числе крупнейших финансовых учреждений РФ. Они действительно эффективны в плане автоматизации процессов кибербезопасности, обладают высоким потенциалом гибкости, адаптируемости и масштабируемости».

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision)

«Интеллектуальная Безопасность» - российская группа компаний сегмента ИТ-систем класса Security Operation Center (SOC), Governance, Risk Management and Compliance (GRC), Cyber Risk System, Incident Response Platform (IRP), Security Intelligence. Является создателем первой и лидирующей на российском рынке специализированной платформы Security Vision, предназначенной для автоматизации процессов информационной безопасности, мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности. Security Vision позволяет автоматизировать ключевые процессы обеспечения информационной безопасности в организации, а также способна осуществлять мониторинг и роботизированное реагирование на инциденты кибербезопасности в режиме реального времени.

Программные продукты на платформе Security Vision получили широкое признание профессионального сообщества и обеспечивает кибербезопасность крупнейших коммерческих и государственных структур. Среди заказчиков решения - Сбербанк России, Банк «Открытие», Ростех, Федеральная служба охраны РФ, Гознак, Главгосэкспертиза и другие государственные структуры, коммерческие компании и банки. Решение является обладателем 20-ти профессиональных наград, в том числе «За укрепление безопасности России», «Импортозамещение», «Продукт года», Национальная банковская премия. Сайт: www.securityvision.ru

Фонд «Сколково»

Реализация проекта создания и обеспечения функционирования Инновационного Центра (Проекта) «Сколково» осуществляется в целях развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов (ФЗ-244).

Проект создания Инновационного Центра реализуется Фондом «Сколково» (полное название – Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий).

Территориальная инфраструктура и механизмы взаимодействия участников Проекта образуют Экосистему Сколково.

Миссия Фонда «Сколково» - создание Экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ), ядерные технологии (ЯТ), космические технологии и телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские технологии (БМТ), стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).

Ожидаемый результат - самоуправляющаяся и саморазвивающаяся Экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке.