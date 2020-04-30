Из Казани открывают рейсы в Горно-Алтайск, названа стоимость билетов

Компания ЮВТ Аэро с 5 мая открывает полеты из Казани в Горно-Алтайск. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров.

Из Казани вылет планируется в 06:50, прилет в Горно-Алтайск - в 14:50. Обратный вылет из Горно-Алтайска - в 15:30, прилет в Казань - в 15:50 (время для каждого аэропорта указано местное).

Стоимость авиабилета Казань – Горно- Алтайск в одну сторону составит от 6 090 рублей при условии приобретения авиабилета на сайте авиакомпании.