В Казани задержали молодых людей по подозрению в вымогательстве денег у автовладельцев.

Как стало известно стражам порядка, на парковке, расположенной на улице Маршала Чуйкова, участники ОПФ "Квартала" требовали денежные средства с жителей домов за возможность стоянки личных автомобилей во дворе и охраны машин.

Несмотря на то, что земельные участки, согласно данным Россреестра, принадлежат жильцам, участники организованного преступного формирования под угрозой повреждения автомобилей требовали с автовладельцев оплату за каждое машиноместо. В случае отказа, как рассказали в МВД РТ, молодые люди повреждали кузов транспортного средства, прокалывали колеса, разбивали стекла, отрывали зеркала заднего вида.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ совместно с сотрудниками СОБР ВНГ России по РТ одновременно в различных частях Казани и Зеленодольского района за совершение данных преступлений задержаны трое молодых людей 19-23 лет. Задержанные свою вину в совершении преступлений частично признали.

По выявленным фактам незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Двое задержанных заключены под стражу.

В настоящий момент проводятся целенаправленные мероприятия по установлению всех потерпевших от преступной деятельности фигурантов, а также по пресечению иных незаконных автостоянок в Казани, где осуществляются поборы.

Если вы пострадали от рук задержанных или стали свидетелем их противоправных действий, обращайтесь по телефону 291-20-71.